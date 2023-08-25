Их боевая эффективность снизилась после мясных операций в Бахмуте и Соледаре.

Боевики частной военной компании "Вагнер" больше не является фактором в войне России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил спикер Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге. По его словам, роль "Вагнера" как боевой силы "в значительной мере по всем намерениям и целям больше не является фактором на поле боя в Украине".

Как напомнил американский генерал, после мятежа группы Вагнера два месяца назад в России эти силы фактически вывели из-под Бахмута и поля боя в целом.

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"Но, по всем признакам, их боевая эффективность уменьшилась. И они больше не являются существенным фактором, когда речь идет о конфликте внутри Украины", - отметил Райдер.

Генерал также добавил, что "вагнеровцы" "были самыми эффективными боевыми силами России на поле боя" в Украине.

Что предшествовало

23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин. Через сутки после аварии событие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

Разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. На борту могла быть бомба.

Как отмечают аналитики ISW, частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура после почти достоверного убийства ее главаря Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова.

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