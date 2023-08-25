Подоляк также прокомментировал закрытие Красной площади в Москве, отметив, что "Россия должна привыкнуть к тому, что теперь для них Украина – это страна, которую они будут вечно бояться".

После гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вследствие крушения его самолета можно было бы ожидать, что вагнеровцы могут пойти мстить за своего лидера, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что этого не произойдет и объяснил, почему.

"Первое - не существует с 24 июня никакого "Вагнера". Это только медийный провокативный компонент, в том числе по провоцированию Польши, Литвы, который находился в Беларуси. "Вагнер" полностью растерзан… Часть командиров, которая в принципе была лояльна не столько Пригожину, столько Путину и которые являлись костяком российской армии, она будет уничтожена не так наверное демонстративно, как Пригожин, но тем не менее, будет уничтожена", - сказал Подоляк.

Также, по его словам, у "вагнеровцев" нет на сегодняшний день пассионарного лидера, который сможет организовать этот поход, поскольку поход на Москву организовал именно Уткин (руководитель "вагнеровцев"), а "Пригожин скорее выступал в роли такого филлера".

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Он отметил, что "Вагнер" сейчас практически недееспособен.

"Вагнер" практически полностью потерял активы в России, "Вагнер" полностью вышел из войны в Украине "Вагнер" небольшим количеством присутствовал в Беларуси, но Лукашенко максимально напуган сейчас убийством Пригожина и "Вагнер" быстро оттуда убирается и "Вагнер" собственно сейчас теряет контроль над африканским континентом", - отметил Подоляк, добавив, что причиной является то, что Путин "не позволит существовать автономной организации коллективно гораздо сильнее чем любое военное подразделение которое может стать на защиту самого Путина".

Кроме того, он прокомментировал закрытие сегодня, 24 августа, Красной площади в Москве.

"Они празднуют день независимости Украины это несомненно", - сыронизировал Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия должна привыкнуть к тому, что теперь для них Украина – это страна, которую они будут вечно бояться и "соответственно все наши праздники национальные они должны будут очень очень символично отмечать, показывая подобострастное отношение к Украине".

Гибель Пригожина - что известно

Вечером 23 августа появилась информация, что под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин. Сообщалось, что на борту, кроме него находились еще девять человек, все они погибли.

Через сутки после аварии происшествие прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. Он отделался формальными фразами, в частности, выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

О гибели Пригожина есть несколько версий. Согласно одной из них, борт сбила российская ПВО. Кроме того, один неназванный источник считает, что борт мог сбить российский многоцелевой истребитель Су-35.

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