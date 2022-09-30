На это указывает, в том числе, переброска неподготовленных резервов сразу на горячие участки фронта.

Бюрократические сбои в российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что президент РФ Владимир Путин снова работает с командующими ВС РФ, которые задействованы непосредственно на поле боя.

Об этом пишет Институт изучения войны.

То, что Путин обошел стандартную процедуру, по которой коммуникация осуществляется через Минобороны, указывает переброска неподготовленных резервов сразу на горячие участки фронта. Так как сами командующие заинтересованы в неотложном подкреплении и менее заботятся о прохождении мобилизированных стандартной военной практики.

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По мнению аналитиков, это также свидетельствует о потере доверия к министерству Шойгу.

"Противоречивые и непоследовательные нарративы, используемые кремлевскими чиновниками и Минобороны России о процедурах мобилизации, могут указывать на то, что Путин как верховный главнокомандующий отдавал расходящиеся или противоречащие друг другу приказы", - говорится в отчете Института изучения войны.

Мобилизация в России

Путин объявил частичную мобилизацию в России в ответ на успехи ВСУ под Харьковом, когда в течение нескольких недель защитники "вывели из строя" целую группировку врага на северо-востоке страны.

Предварительно Кремль планирует призвать до 300 тысяч человек. Но СМИ также обращают внимание на засекреченный пункт указа российского президента, согласно которому к войне могут привлечь до 1 миллиона человек.

По наблюдению СМИ и украинских властей, больше всего мобилизируют представителей коренных народов на оккупированных территориях и в российских глубинках.

Это также согласуется с отчетами Института изучения войны. Западные аналитики настаивают, что незаконная аннексия украинских территорий позволит Кремлю задействовать в войне против Украины украинских граждан - в рамках осеннего призыва РФ.

Вместе с тем, по подсчетам ФСБ, в первые дни объявленной мобилизации сотни тысяч российских мужчин покинули родину, выехав на территорию дружественных к России стран. Большие очереди беглецов наблюдаются, в том числе, на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

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