По мнению Шахина и Макконнелла, Путин не способен на решающую победу в Украине.

Россия не способна одержать решающую победу в войне против Украины, а дальнейшие попытки США навязать мир через уступки лишь поощрят российского диктатора Владимира Путина к дальнейшей экспансии. Поэтому единственный путь к справедливому завершению войны - это усиление позиций Украины. Такое мнение на страницах The Washington Post высказали демократка Джин Шахин и республиканец Митч Макконнелл, которые являются членами сената США.

Авторы предположили, что если бы Украина получила истребители, системы ПВО и дальнобойное оружие тогда, когда впервые об этом просила у бывшего президента США Джо Байдена, то, вероятно, уже смогла бы достичь решающей победы и длительного мира. К тому же затягивание войны из-за этих колебаний дало Китаю, Ирану, Северной Корее новые основания сомневаться в надежности и силе США.

"К счастью, возможность для президента Дональда Трампа завершить этот конфликт на выгодных условиях для Украины, Америки и Запада еще не потеряна. Но он не должен повторять ту же ошибку, которую допустил его предшественник в 2022 году", - говорится в материале.

По словам сенаторов, представители администрации США утверждают, что "падение" Покровска является своеобразным индикатором будущего Украины, впрочем, этот город до сих пор не захвачен. И за полтора года попыток взять этот относительно небольшой населенный пункт, по их словам, стоило россиянам колоссальных материальных и человеческих потерь.

"Россияне платят чрезвычайно высокую экономическую цену за путинскую жажду славы и крови. Доходы России от нефти и газа упали более чем на 30% из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Кремль продает золото, чтобы стабилизировать финансы и уберечь элиты от реальной цены войны. Около четверти российских компаний уже обанкротились или находятся на грани банкротства. Россия не может позволить себе эту войну, но способна ее затягивать", - пишут авторы.

По их мнению, Путин затягивает войну не потому, что у него такая тактика, а потому, что не способен достичь решающей победы. Мол, он надеется, что медленная война на истощение расколет Запад.

"Вместо этого Соединенные Штаты должны стоять бок о бок с европейскими союзниками, которые существенно инвестируют в собственную оборону и уже превышают американскую поддержку Украины. Если мир и принесет экономические дивиденды, то они будут заключаться в сотрудничестве с инновационной, проевропейской Украиной и возрожденной Европой, а не с банкротящейся и отсталой Россией", - утверждают Шахин и Макконнелл.

Они раскритиковали переговорный процесс, который ведет спецпосланник США Стив Уиткофф, отметив: как россияне почти не продвинулись в наземном наступлении против Украины, так же они не сдвинулись с места и в переговорах:

"Вполне закономерно задать вопрос: какой должна быть конечная цель США? Войны завершаются тогда, когда меняется баланс рычагов влияния. Если США и их союзники стремятся к переговорному завершению войны, единственный проверенный и жизнеспособный путь - укреплять позиции Украины, а не ослаблять их. Отказ от Украины или предоставление России того, чего она не смогла получить на поле боя, не принесет длительного мира. Путин хочет большего, чем Донбасс. Он вообще отрицает украинский суверенитет. Его амбиции распространяются и на страны Балтии и другие государства, которые когда-то были порабощены советской империей".

Они отмечают, что Конгресс располагает целым рядом двухпартийных инструментов для усиления давления на Путина. В то же время нужно поддерживать Украину военной помощью.

"Путин делает ставку на то, что США убедят сами себя, что Украина не может победить. Последние четыре года доказывают обратное. Украина превзошла все ожидания, в том числе и наши собственные. Киев не проигрывает, а Москва не побеждает. Теперь очередь Вашингтона ответить на решимость Украины ясностью и решимостью, которых требует этот момент", - подчеркнули авторы статьи.

Заявления администрации США о мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл новые детали переговоров по Украине. По его словам, прогресс есть, однако в то же время пока нельзя сказать, что мирное урегулирование реально. "Я бы не стал утверждать с уверенностью, что мы придем к мирному решению. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, и есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", - пояснил он.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прокомментировал 3-дневные переговоры с Украиной во Флориде. Он отметил, что основное внимание было уделено четырем ключевым документам: дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, в частности со стороны США, а также дальнейшей разработке плана экономического развития и процветания. "Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет - остановить гибель людей, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", - подчеркнул Уиткофф.

