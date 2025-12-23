Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен отметил, что эти меры необходимы для укрепления обороны страны.

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 22 декабря, подписал закон о повышении возраста резервистов до 65 лет, сообщает Министерство обороны страны.

Согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет.

Кроме этого, военные в звании полковника ли,j коммодора и выше будут подлежать призыву без верхнего возрастного предела и находиться в резерве, пока они пригодны к службе. Также на 5 лет был увеличен срок службы для сержантов и офицеров.

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен отметил, что благодаря новому закону численность резерва увеличится на 125 000 призывников в течение переходного периода в 5 лет.

В правительстве Финляндии ожидают, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек благодаря этим изменениям в законе.

Также в Минобороны страны отметили, что данная реформа даст Силам обороны и Пограничной службе больше возможностей призывать квалифицированный персонал на ключевые должности при исключительных обстоятельствах.

"Вместе со всеми другими мерами по укреплению обороны это является посланием о том, что Финляндия заботится о своей безопасности сейчас и в будущем", - заявил Гяккянен.

Также в оборонном ведомстве отметили, что последствия реформы должна ощутить на себе лишь ограниченная группа призывников. В частности, только резервистов с воинским званием, как и раньше, будут направлять на повышение квалификации.

Более того, в будущем граждане Финляндии смогут участвовать в добровольных мероприятиях национальной обороны без верхнего возрастного предела, предусмотренного законом.

Как отмечает издание Yle, сейчас верхний возрастной предел для резерва составляет 50 лет для всех военнообязанных и 60 лет - для сержантов и офицеров.

Ранее УНИАН сообщал, что немецкий Бундестаг проголосовал за законопроект о реформе призыва в вооруженные силы. Это решение имеет целью увеличение численности вооруженных сил Германии примерно до 260 000 солдат, по сравнению с нынешними 180 000. Также к 2035 году планируется набрать еще 200 000 резервистов. Юношам по достижении 18 лет в 2026 году нужно будет заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопросы об их физической подготовке и готовности присоединиться к армии. Более того, с июля 2027 года по достижении 18 лет мужчинам надо будет проходить обязательные медицинские осмотры.

Также мы писали, что глава штаба обороны Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон заявил, что стране нужно "больше людей, готовых сражаться за свою страну". По его мнению, нужно увеличение численности регулярных войск, курсантов и резервистов. Найтон призвал больше выпускников школ и высших учебных заведений присоединяться к оборонной промышленности. В то же время, по его мнению, вероятность прямого нападения РФ на Великобританию очень низкая. Однако гибридные атаки свидетельствуют об усилении угрозы.

