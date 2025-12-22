С приходом зимы возвращаются першение в горле, затяжной кашель и бесконечное чувство усталости, но мы знаем, как с этим бороться.

Зимой хочется только одного: завернуться в плед и пить что-то горячее. Но если выбрать правильный напиток, можно не только согреться, но и защитить себя от вирусов. Среди всех чаев, повышающих иммунитет, к которым люди обращаются в холодную погоду, зеленый чай обладает уникальной концентрацией защитных соединений.

"Лучшие чаи для поддержки иммунитета этой зимой – зеленые, особенно матча", – отмечает эксперт по чайным смесям и основательница Dream Tea NYC Энни Нортон. Она рекомендует сочетать ежедневную чашку качественного зеленого чая с имбирными напитками, которые обеспечивают противовоспалительную поддержку, пишет Real Simple.

Что касается эффективности, Нортон подчеркивает: привычки важнее быстрых решений. "Для оптимальной поддержки иммунитета важнее постоянство, а не интенсивность. Ежедневная чашка качественного зеленого чая или матча на протяжении всей зимы принесет больше пользы, чем попытки пить "иммунные" чаи только тогда, когда вы уже чувствуете, что заболеваете", – подчеркивает она.

Как воздействует зеленый чай на организм

Зеленый чай – фаворит зимнего сезона, но важно понимать механизм его работы. Вот несколько научно доказанных способов, которыми он поддерживает защиту вашего организма.

1. Увеличивает выработку иммунных клеток

Зеленый чай помогает иммунным клеткам реагировать эффективнее, говорится в одном из исследований. "Зеленые чаи особенно мощны, так как они насыщены EGCG (галлат эпигаллокатехина) – катехином, который напрямую улучшает иммунную функцию", – поясняет Нортон. EGCG увеличивает производство и активность регуляторных Т-клеток

Это специализированные клетки, которые помогают организму отличать реальные угрозы от ложных тревог, предотвращая как недостаточную, так и чрезмерную реакцию иммунитета. Этот баланс критически важен в сезон простуд и гриппа.

2. Готовит "группу быстрого реагирования" организма

Зеленый чай также содержит L-теанин – аминокислоту, которая может усиливать выработку интерферона-гамма (белка, поддерживающего реакцию организма на инфекцию).

Нортон ссылается на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Испытуемые пили либо пять чашек чая с L-теанином, либо кофе ежедневно в течение четырех недель. Затем их клетки крови подвергли воздействию бактерий.

"Любители чая показали значительно более высокую выработку интерферона-гамма, что указывает на существенно усиленный иммунный ответ", – заявляет она.

Почему матча полезнее зеленого чая

Если вы хотите получить максимальный иммунный заряд, замените обычный зеленый чай на матча. "Матча усиливает эти преимущества, потому что вы потребляете весь чайный лист в перетертом виде, а не просто завариваете водорастворимые соединения. Это значит, что вы получаете полный спектр питательных веществ, включая жирорастворимые антиоксиданты, которые никогда не попадают в воду при обычном заваривании", – говорит Нортон.

Разница существенна: одно исследование показало, что концентрация EGCG в матча может быть в 137 раз выше, чем в стандартном зеленом чае. Это означает более мощную поддержку Т-клеток и сильную противовирусную активность от каждой чашки. Кроме того, высококачественный церемониальный матча содержит больше L-теанина благодаря процессу выращивания в тени.

Важное предостережение: в матча больше кофеина (около 70 мг на порцию против 30–50 мг в обычном зеленом чае). Нортон советует не пить его поздно вечером, чтобы не нарушить сон.

