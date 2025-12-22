Сэр Лори отметил, что публичные заявления российского диктатора дают четкое понимание, что он не заинтересован в компромиссе.

Пока российский диктатор Владимир Путин жив и находится у власти, достижение соглашения между Россией и Украиной о прекращении войны невозможно.

Такое мнение высказал сэр Лори Бристоу, который занимал должность британского посла в России с 2016 по 2020 год, в подкасте The Telegraph's Battle Lines. Он отметил, что идея о том, что правителя РФ можно убедить завершить боевые действия в обмен на территории – это фантазия.

"Ключ к размышлениям о том, как может закончиться война, – это, прежде всего, избавиться от иллюзий. Невозможно заключить соглашение с Россией, по которому вы обменяете часть украинской земли на другую часть украинской земли, и Путин как-то будет доволен и пойдет домой. Этого не произойдет", – пояснил он.

По его мнению, Путин хочет "отстоять права, которые он видит у большой державы на сферу влияния – по сути, империю в Центральной и Восточной Европе". И это не может быть согласовано с интересами Европы.

Он также считает иллюзией мысль о том, что войну в Украине можно решить, пока Путин находится на посту:

"Имею в виду, пока Путин жив. Чтобы конфликт был решен, Россия должна кардинально измениться, а этого не произойдет [пока Путин остается на посту]".

Сэр Лори отметил, что публичные заявления российского диктатора дают четкое понимание, что он не заинтересован в компромиссе. Поэтому лидеры Европы должны принять тот факт, что "им придется продолжать вооружать Украину", чтобы сдержать Россию от дальнейших действий, "не потому, что мы хотим, чтобы война продолжалась, а потому, что мы хотим, чтобы она прекратилась".

"Если американцы решат, что их интересы лежат в другом, наши интересы все равно остаются в европейской безопасности, и от этого никуда не деться. Это в основном касается безопасности Великобритании", – пояснил бывший посол Британии в Москве.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной атаке РФ на Рождество. Он отметил, что ранее страна-агрессор отказалась от Рождественского перемирия.

Тем временем в ВМС ВСУ прокомментировали усиление российских атак по Одесской области. По словам представителя Дмитрия Плетенчука, Россия хочет отрезать Украину от моря, которое является для нас очень важным, поскольку именно через него осуществляется 90% экспортных операций.

