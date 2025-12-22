Рябков заверил, что Россия якобы не преследует "завоевательные цели".

В российском Министерстве иностранных дел заявили о готовности зафиксировать юридически, что Россия не собирается нападать на страны Евросоюза или НАТО. Об этом сказал заместитель министра Сергей Рябков, пишет ТАСС.

"Мы, конечно, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели", - подчеркнул он и, как отметило российское СМИ, напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова зафиксировать это юридически.

"Однако в Европе, если под этим термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной", - констатировал Рябков.

По его словам, "это не добавляет оптимизма" и указывает на то, что даже в условиях более взвешенной политики США в отношении РФ "сохраняются существенные риски столкновения Россия - НАТО из-за неадекватных враждебных действий европейских стран".

Агрессивные намерения РФ в отношении Европы

Как сообщал ранее УНИАН, Путин пригрозил Европе войной в случае блокады Калининграда. По его словам, "действия подобного рода приведут к невиданной до сих пор эскалации" и расширят ее "вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта". В то же время кремлевский диктатор заверил, что "никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут надувать". Несмотря на свое громкое заявление, он добавил, что Москва не собирается нападать на Европу.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Альянс готовиться к масштабной войне с РФ. По его словам, страны-члены блока являются "следующей целью России", при этом война может быть "такого масштаба, как война, которую пережили наши деды и прадеды". Рютте подчеркнул, что слишком много союзников НАТО не чувствуют неотложности угрозы со стороны РФ в Европе и не понимают, что для предотвращения такой войны нужно быстро увеличить расходы на оборону и производство.

Издание Reuters со ссылкой на шесть источников в американской разведке писало, что Путин планирует вторжение в страны Балтии. По данным собеседников, самый последний отчет разведки датируется концом сентября, и эти выводы принципиально не изменились с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они в значительной степени совпадают с данными европейских разведывательных служб: в Кремле хотят получить всю Украину, а также территории других бывших стран советского блока, включая нынешних членов НАТО.

