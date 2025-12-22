Апелляционный суд не смог определиться, что делать с мерой пресечения Игоря Коломойского

Пока неизвестно, когда состоится рассмотрение заявления Коломойского о содержании под стражей.

Киевский апелляционный суд не смог определиться, что делать с мерой пресечения для украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Как стало известно, заседание суда по этому вопросу попытались провести еще на прошлой неделе. Однако и тогда, и сегодня Киевский апелляционный суд не рассмотрел заявление Игоря Коломойского о пересмотре постановления о содержании его под стражей по вновь открывшимся обстоятельствам.

Коллегия судей должна была сегодня рассмотреть заявление Коломойского об отмене решения суда первой инстанции, который оставил Коломойского под стражей. Впрочем, как сообщили корреспонденту УНИАН в суде, это заседание состоялось еще на прошлой неделе, и там не было принято никакого решения, поскольку судьи взяли самоотвод, или же их отвели защитники обвиняемого.

Пока не известно, когда состоится рассмотрение заявления Коломойского о содержании его под стражей. Адвокаты украинского бизнесмена в комментарии УНИАН отметили, что сейчас ожидают решения суда.

Дело Коломойского: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2024 года бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении относительно того, что он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал. Это якобы произошло 21 год назад в Крыму.

По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его. Он выжил.

В заявлении адвокатов, которое предоставили УНИАН, говорится о том, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения. Адвокаты напомнили, что уголовные производства о причастности Коломойского к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, как в связи с установлением отсутствия в деяниях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием события уголовного преступления.

В своем возражении адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойскому действия по подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 3 по 7 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины истек еще 8 июля 2018 года.

"Следовательно, в любом случае Коломойскому И.В. не грозит наступление уголовной ответственности за якобы совершение указанного уголовного преступления", - убеждены адвокаты.

Кроме того, они отмечают, что в материалах ходатайства отсутствует ни одно доказательство, которое бы подтверждало предоставление подозреваемым каких-либо указаний, поручений, которые составляют объективную сторону соответствующего уголовного преступления, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

