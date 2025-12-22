Естественность возобладает над жесткими процедурами.

В 2026 году бьюти-мир окончательно вернется к простоте и естественности, чтобы отдохнуть от лет идеально выпрямленных волос, четких геометрических линий и истощенных окрашиваниями и укладками локонов.

Как пишет City Magazine, ведущие стилисты мира в унисон призывают прекратить "борьбу" с собственными волосами, ведь наступает эпоха здоровой текстуры, движения и подлинности без фильтров и "отфотошопленных" форм. Так что если вы планируете менять образ после Нового года, ориентируйтесь на комфорт, здоровье и, как ни странно, на минимум усилий. Вот список причесок, которые будут в тренде в 2026 году:

Длинные волосы, но не по шаблону

Длина возвращается, но без идеально выглаженных прядей. В центре внимания окажется естественное падение волос, легкая небрежность и текстура в стиле "я просто проснулась - и так выгляжу". Никаких жестких локонов и тонны лака.

Боб с мягким настроением

Боб остается фаворитом, но становится более расслабленным и мягким. Эксперты считают, что французский боб со слоями, объемом у лица и отсутствием четких линий точно станет главным хитом года.

FruFru

Челка снова в моде - от "шторки" до мягких и даже ультракоротких вариантов. Это не просто тренд, а настоящая хитрость, ведь правильно подобранная челка смягчает черты лица, добавляет динамики и визуально освежает образ.

Естественные цвета

В 2026-м стоит отказаться от резких контрастов, советуют эксперты. В моде теплые, глубокие оттенки: шоколад, мед, карамель и натуральный балаяж, создающий иллюзию "своего, но лучшего" цвета. Градиенты, блеск и глубина станут новым стандартом салонного окрашивания.

Чувственный пикси

Короткие волосы не сдают позиций, но приобретают мягкость. Новый пикси будет многослойным, объемным, с легкой игривостью. Это практичный, но в то же время элегантный вариант для тех, кто хочет перемен без крайностей.

Кудри

Наступающий год официально реабилитирует волнистые и вьющиеся волосы. То, что некоторые раньше "укрощали", теперь будут демонстрировать с гордостью. Объем, пушистость и естественная форма будут в тренде. Главное выбирать увлажнение и уход, а не маскировку.

Объем без эффекта "шлема"

Прикорневой объем возвращается, но без избытка муссов и лаков. Легкий подъем, созданный феном, круглой щеткой и минимумом средств, именно то, что нужно для современного гламурного, но живого вида.

Напомним, ранее Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок следующего года, который получил название Cloud Dancer.

