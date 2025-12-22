Православный праздник сегодня в народе называют Федулов день.

23 декабря по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают святого Феодула Критского и еще девять мучеников. О традициях этого дня, какие существуют приметы и запреты, а также какой церковный праздник сегодня отмечается по старому стилю – рассказываем далее.

Какой сегодня праздник церковный по новому стилю

23 декабря (в старом календаре - 5 января) православные чтят великомученика Феодула Критского и еще девять мучеников, которые вместе с ним погибли за веру.

Феодул жил в III веке в Фессалониках. Это было время правления императоров Диоклетиана и Максимилиана, и христиан тогда подвергали жестоким гонениям.

Известно, что Феодул был чтецом в местной церкви. Однажды ему приснился сон: какой-то человек в светлой одежде вложил что-то ему в ладонь. Проснувшись, мужчина обнаружил в руке перстень с изображением креста - и с его помощью он стал исцелять больных.

Кроме этого, несмотря на опасность, которая ему грозила, продолжал проповедовать. когда об этом узнал правитель города, то приказал ему отречься от веры - Феодул отказался. Тогда его бросили в тюрьму, но он и там стал читать проповеди и обратил в христианство других заключенных. Феодула и еще девятерых христиан судили, но так и не заставили их отречься от веры. В итоге всех бросили в море.

Также сегодня по новому церковному календарю почитают преподобного Нифонта, епископа Кипрского, и преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

Какой сегодня церковный праздник в Украине – старый календарь

По юлианскому календарю 23 декабря вспоминают святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Ранее мы рассказывали подробно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем помолиться и чего нельзя делать сегодня

К Феодулу Критскому обращаются с просьбами о помощи в ведении домашнего хозяйства - считается, что святой покровительствует домашним животным.

В народе день называют Федулов и особое внимание уделяют домашней живности, животным и птицам. Например, в старину старались навести порядок в хлеву и птичнике, утеплить стойла, щедро накормить всех.

Работать в этот день можно и нужно, так как завершаются последние приготовления к Сочельнику.

Церковь в этот день, как и в любой другой, осуждает сквернословие, сплетни, зависть, лень, месть. Нельзя отказывать в помощи просящим. До 25 декабря продолжается Рождественский пост - для тех, кто постится, важно соблюдать ограничения в питании.

Народные запреты дня такие:

нельзя пользоваться ножами, ножницами и другими острыми инструментами - если пораниться, порезы будут долго заживать, а человек будет болеть весь год;

нельзя шить и укорачивать одежду, чтобы не укоротить себе лет;

нельзя отдавать долги и делиться своими планами с другими - средства исчезнут, а задуманное не сбудется.

Нарушение запретов в народе считается опасным как для людей, так и для домашних животных.

Приметы 23 декабря

По погоде дня определяют, будут ли морозы в ближайшее время:

погода стоит ясная - к морозам;

звезды мерцают - жди сильную стужу;

сильный снегопад - будет хороший урожай;

домашние животные беспокоятся - приближается метель.

Одна из самых ярких примет связана с ветром: в народе говорят, если "Пришел Федул, и ветер подул - значит, урожай будет хорошим".

