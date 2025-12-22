В столице и по Киевской области ожидается небольшой мокрый снег.

23 декабря в Киеве станет холлоднее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня столбики термометров будут около нуля градусов, а ближе к вечеру температура снизится до -3°. Ожидается пасмурная погода. По территории Киевской обалсти и в самой столице есть вероятность небольшого мокрого снега.

Ветер изменит направление на северо-восточное, но будет несильный, 5-8 м/с. Атмосферное давление совсем слегка пониженное, 752-754 мм ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно. Ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне завтра облачно, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 23 декабря ночью будет -1°, днем +1°, облачно, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег.

В Черновцах во вторник - облачно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно, мокрый снег.

В Житомире во вторник ночью будет -2°, днем 0°, облачно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...+2°, облачно, мокрый снег.

В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +1°, облачно, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, облачно, мокрый снег.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -5°...+1°, мокрый снег.

В Одессе 23 декабря - облачно, температура ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, облачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем +1°, облачно, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно, мокрый снег.

В Симферополе во вторник будет облачно, 0°...+5°.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

