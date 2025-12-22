Наработаны проекты базового блока всех документов, в том числе с закрытыми приложениями.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предварительных результатах работы украинской делегации в Майами. Там с представителями Соединенных Штатов Америки согласовывались несколько проектов документов о прекращении войны.

В том числе речь шла о будущих юридически обязывающих гарантиях безопасности для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы.

"Наша главная цель – справедливый мир и окончание войны. Пока что есть война, но мы делаем все для того, чтобы именно на дипломатическом пути у нас была победа. Как минимум – на дипломатическом пути. Это для того, чтобы сохранить как можно больше наших героических военных, наших бойцов", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас украинская переговорная делегация возвращается из Майами в Украину. Президент уже утром будет иметь больше деталей.

"На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов [проектов – УНИАН], уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть", – подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что есть наработанные гарантии безопасности между Украиной, европейцами и США. Речь о рамочном документе.

"Есть отдельный документ между нами и Соединенными Штатами Америки – двусторонние гарантии безопасности. Именно они, мы видим, должны быть рассмотрены в Конгрессе США, с некоторыми деталями и приложениями закрытыми", – отметил президент.

Зеленский решил не раскрывать подробности.

"Я видел первые наработки. Там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны – на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть. И выглядит все это достаточно достойно", – сказал президент.

Он уточнил, что речь идет о совместной наработке Украины и США.

"Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату", – добавил глава государства.

Также он сообщил, что наработан первый проект договора о восстановлении Украины.

"В принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, на что мы не готовы. И есть вещи, уверен, на что не готовы "русские". Американцы сейчас остались на переговоры с той стороной – с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них фидбек (отклик)", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что США просят пока публично не раскрывать подробности несогласованных форматов документов.

Война в Украине и США

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в мирных переговорах по Украине. Однако он добавил, что пока не может с уверенностью сказать, что мирное урегулирование возможно.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф, комментируя переговоры в Майами, сказал, что во время отдельной встречи в формате США-Украина внимание уделили дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, в частности со стороны США, а также дальнейшей разработке плана экономического развития и процветания.

