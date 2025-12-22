Есть технические вопросы, которые невозможно решить даже за деньги, или не только за них.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что компании-производители не успевают делать столько дронов-перехватчиков, которые нужны для нужд сил противовоздушной обороны для сбивания "Шахедов".

"Я считаю, что это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Несколько компаний их производят. Скажу откровенно - не все показывают 100%-й результат, от 60 до 90%. Разные компании. В любом случае - мы наращиваем это направление. И характеристики улучшаются. Есть несколько продвинутых компаний. Их недостаточно - перехватчиков", - сказал Зеленский журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы, передает корреспондент УНИАН.

Президент добавил, что вопрос стоит даже не в деньгах, или не только касается средств.

"Деньги - всегда дефицит. Но сейчас относительно перехватчиков - вопрос не только в деньгах. Есть технические вопросы. Производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно", - сказал Зеленский.

Ситуация с дронами-перехватчиками - что известно

Как сообщал УНИАН, в Великобритании планируется массовое производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus. Оно может достигать нескольких тысяч в месяц.

Также Украина начала совместно производить дроны-перехватчики с США. Речь идет об американо-украинском совместном производстве, по словам президента Украины Владимира Зеленского.

