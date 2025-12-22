Купянское направление - это в первую очередь логистическая артерия, отметил Федорченко.

Захват Купянска открыл бы россиянам двери на Харьков, а также в тыл украинских подразделений на Донбассе. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады "Месть" Вячеслав Федорченко.

По его словам, Купянское направление - это в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол.

"Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него откроются две дороги к двум дверям. Первая дверь - это Харьков, а вторая - это непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", - отметил Федорченко.

Характеризуя бои, которые происходят в Купянске, он отметил, что они сложны из-за городской застройки, ведь враг может быть где угодно, в отличие от открытой местности, которую легко контролировать.

"Глядя на линию фронта, которая проходит полями, ты ориентируешься, где находится противник, знаешь, в каком он направлении, и ты работаешь, зная, что со спины к тебе никто не зайдет. В городских боях это уже не горизонтальная война, а вертикальная, это использование большого количества боеприпасов, это на 360 градусов вокруг тебя может быть враг. Это очень изнурительные бои, потому что даже эвакуация раненых осложняется тем, что раненый может лежать под прицелом врага, и эвакуационная группа будет попадать в ловушку", - отметил пограничник.

Он подтвердил, что, несмотря на российские заявления о полном захвате Купянска, на самом деле город находится под украинским контролем.

Ситуация в Купянске

Как сообщал ранее УНИАН, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко раскрыл ситуацию вокруг Купянска. По его словам, из-за погодных условий эффективность беспилотников там снижается, чем пытается воспользоваться враг. Он рассказал, что противник начал применять бронированную технику для того, чтобы заскакивать и прорывать линии боевых столкновений. Впрочем, благодаря инженерной подготовке и действиям Сил обороны прорывов нет, отметил военный.

Кроме того, Федоренко выразил уверенность, что в обозримой перспективе Купянск полностью зачистят от российских захватчиков. Он пояснил, что Силы обороны продолжают зачистку правобережной части города, и это "удается делать успешно, потому что на текущий момент противник блокирован на северной окраине". По его словам, враг не может инфильтроваться в город и обеспечить логистически свои подразделения необходимыми грузами.

