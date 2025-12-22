В эту привычку очень легко втянуться.

Неправильное питание, хронический стресс и недостаток сна могут ускорить старение, однако есть еще одна ежедневная привычка, которую стоит пересмотреть: время, проведенное за экраном. Как пишет eatingwell.com, длительное сидение перед экраном может влиять на физическое и психическое здоровье несколькими способами.

Вы становитесь более малоподвижными

"Чрезмерное время, проведенное за экраном, безусловно, приводит к увеличению малоподвижного образа жизни, что считается вредным для здоровья", – говорит доктор медицинских наук Алисия Роббинс. Так, одно исследование показало, что у людей, которые проводили более восьми часов в сидячем положении, наблюдались более высокие биомаркеры, связанные с ускоренным старением, по сравнению с теми, кто ограничил время сидячего образа жизни менее чем четырьмя часами.

Это снижает социальное взаимодействие

"Социальные связи – очень важная часть долголетия, общего качества жизни и долгосрочного счастья", – говорит Роббинс. Она отмечает, что мы переживаем эпидемию одиночества – явления, которое связано с повышенным воспалением и ускоренным когнитивным старением.

Синий свет может ускорить старение кожи

Экраны излучают синий свет, тип света, который поддерживает бодрость. Однако он также может способствовать преждевременному старению кожи и негативно влиять на ее здоровье, говорит Мариса Гаршик, доктор медицинских наук. "Синий свет может способствовать появлению признаков старения, таких как гиперпигментация и мелкие морщины", – объясняет она.

Он способствует развитию "синдрома компьютерной шеи"

Наклон головы вниз при работе за компьютером или телефоном может привести к неправильной осанке и так называемому "синдрому текстовой шеи" или "синдрому компьютерной шеи".

Эта осанка влияет не только на шею и спину, но и на кожу. "Наклон головы вниз при работе за телефоном определенно может способствовать обвисанию лица и шеи из-за кумулятивного воздействия гравитации", – говорит Гаршик. Она объясняет, что кожа шеи тоньше и нежнее, что делает её более склонной к обвисанию и появлению морщин, в то время как мышцы шеи тянут вниз нижнюю часть лица, потенциально усиливая видимость щек.

Это ухудшает сон

Легко увлечься любимым сериалом или погрузиться в мир социальных сетей, что может отложить отход ко сну на более позднее время. Кроме того, синий свет от экранов посылает сигналы в мозг, подавляя выработку мелатонина – гормона, который помогает засыпать, объясняет Роббинс. К сожалению, плохой сон не только вызывает сонливость на следующий день, но и может усиливать воспаление, которое ускоряет старение мозга, подтверждают исследования.

Ранее диетологи назвали 9 суперфудов, которые замедляют старение. Также одно из недавних исследований показало, что любители кофе могут жить на пять лет дольше, чем те, кто от кофе воздерживается.

