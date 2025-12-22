Мир видеоигр потрясла трагическая новость: в Калифорнии погиб легендарный разработчик.

Разработчик видеоигр Винс Зампелла, чьи студии создали несколько самых продаваемых игр в мире, включая Battlefield, Call of Duty, погиб в результате аварии на шоссе Анджелес-Крест в Южной Калифорнии, сообщает расследовательский отдел NBC4.

Зампелла – признанная и авторитетная фигура в индустрии видеоигр. Он возглавлял студию Respawn Entertainment. Ранее он занимал пост генерального директора Infinity Ward – студии-разработчика, стоящей за успешной франшизой Call of Duty.

Обстоятельства трагедии

Авария произошла на живописном шоссе Анджелес-Крест в горах Сан-Габриэль (к северу от Лос-Анджелеса). Сообщение о ДТП поступило около 12:45.

По данным дорожной полиции Калифорнии (CHP), автомобиль, двигавшийся в южном направлении, по неустановленной причине съехал с дороги и на полной скорости врезался в бетонное ограждение. Удар был такой силы, что пассажира выбросило из салона, а сама машина мгновенно вспыхнула.

Водитель оказался заблокирован в горящем автомобиле и погиб на месте происшествия. Пассажира успели доставить в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Наследие в индустрии

Зампелла навсегда вписал свое имя в историю видеоигр, пройдя путь от продюсера до исполнительного вице-президента (EVP) крупнейших направлений. До последнего момента он занимал пост исполнительного вице-президента (EVP), курируя разработку ожидаемого шутера Battlefield 6 (2025). Также под его руководством вышла успешная Star Wars: Jedi - Survivor (2023).

Как глава Respawn и SVP, он подарил миру хитовую королевскую битву Apex Legends и дилогию Titanfall, а также запустил успешную серию по "Звездным войнам" с игрой Jedi: Fallen Order.

И чуть ли не самое главное! Именно Зампелла стоял у истоков современного облика военных шутеров. Будучи главой студии Infinity Ward, он руководил созданием культовых Call of Duty 4: Modern Warfare и Modern Warfare 2 (оригинальные версии 2007 и 2009 годов), а также выступал исполнительным продюсером Call of Duty 2.

Кроме того, Зампелла руководил командой студии EA в Плайя-Виста, работающей над франшизой видеоигр Battlefield.

