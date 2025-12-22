Он отметил, что Путин не готов даже на прекращение огня.

Несмотря на усилия Украины, Европы и Соединенных Штатов америки по достижению прекращения огня, Москва не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в завершении войны.

Такое заявление сделал в интервью изданию Zeit министр обороны Германии Борис Писториус. Он акцентировал, что единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне в Украине, – это российский диктатор Владимир Путин.

"Тем не менее, переговоры в Берлине были важны. Канцлер Мерц ясно дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах относительно будущего Украины. Европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины в Берлине. Это тоже было важно. А беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине удовлетворить свои военные потребности в течение следующих двух лет", – отметил он.

Видео дня

Министр добавил, что вопросы о том, как можно обеспечить мир в Украине пока что носят гипотетический характер. Причина заключается в том, что правитель РФ даже не готов пойти на прекращение огня. В то же время в Европе заявили о "принципиальной готовности участвовать в "силах под руководством Европы".

"Это также ясно показывает: теперь очередь США. Им придется внести существенный вклад в обеспечение гарантий безопасности. Вместе мы обладаем огромным сдерживающим эффектом", – считает Писториус.

Война России против НАТО

Министр обороны Германии также прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа может пережить большую войну. По мнению Писториуса, возможно, Рютте хотел "проиллюстрировать, что может произойти". Однако сам чиновник в такой сценарий не верит.

"На мой взгляд, Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО. Он хочет разрушить НАТО изнутри, подорвав его единство. И проверив реакцию НАТО после 13-го или 15-го нарушения воздушного пространства. Вылетят ли в итоге союзные истребители Eurofighter, потому что перестанут воспринимать это всерьез? Выведут ли они свои самолеты, потому что все равно ничего не произойдет? Или они готовы применить статью 5, если что-то случится на балтийских границах? И Путин стратегически работает над тем, чтобы заставить американцев вывести свои самолеты", – резюмировал Борис Писториус.

Война в Украине: другие заявления западных политиков

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что до мирного соглашения между Украиной и РФ осталось решить самые тяжелые вопросы. По его словам, прогресса в переговорах удалось достичь благодаря усилиям США и санкционному давлению Москву.

Тем временем вицепрезидент США Джей Ди Вэнс сказал, что в мирных переговорах есть прорыв. Однако он не может с уверенностью сказать, что соглашение будет достигнуто. Вэнс добавил, что что россияне хотят территориального контроля над Донецкой областью. Киев видит в этом серьезную угрозу для безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: