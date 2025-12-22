Снижение стоимости аренды квартир зафиксировано только в Луцке.

В сегменте долгосрочной аренды квартир по Украине за год снизились и спрос, и предложение на 3%. Несмотря на это, медианная стоимость аренды по Украине выросла на 8% и составляет 13 тысяч гривень.

Об этом говорится в исследовании "OLX Недвижимость", которое предоставили в распоряжение УНИАН.

Отмечается, что в сегменте однокомнатных квартир наибольший рост медианной стоимости произошел в Одессе (10 тыс. грн) и Харькове (5 тыс. грн) по +25%.

В то же время в Днепре, Запорожье, Ривне и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года, а снижение зафиксировано только в Луцке (-4%).

Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где цены выросли на 12% за год и составляют в среднем 18,9 тысячи гривень.

В ноябре стало известно, что в крупных городах Украины суммарные расходы на аренду однокомнатной квартиры догоняют цену покупки такого жилья на вторичном рынке примерно за 12-14 лет.

Кроме того, в большинстве городов и сел вокруг Киева заметно выросли цены как на покупку, так и на аренду жилья. Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в сентябре была зафиксирована в Софиевской Борщаговке (+ 15% выше, чем в сентябре 2024) и Гатном (+ 11%).

