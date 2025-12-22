Будущее программы планируют обсудить 7 января 2026 года.

Совет безопасности Чешской Республики 7 января обсудит будущее программы под руководством Чехии и при финансировании Запада, которая организует поставки артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом заявил в понедельник, 22 декабря, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что программа объединяет иностранных доноров, в частности Германию, Данию и Нидерланды, с чешскими военными чиновниками, торговцами оружием и производителями. Они закупают боеприпасы по всему миру и доставляют их в Украину, чтобы уменьшить ее неравенство на поле боя против России.

В материале говорится, что Бабиш, который пришел к власти на прошлой неделе, пообещал сократить финансовую помощь со стороны Чехии Украине. Он объяснил это решение недостаточной прозрачностью программы.

В то же время, добавляет издание, Бабиш не высказал четкой позиции относительно ее будущего с момента победы его популистской партии ANO на выборах в октябре.

Примечательно, что президент Чехии Петр Павел, а также союзники Праги по НАТО и Украина высоко оценили эту программу, тогда как пророссийские союзники Бабиша в коалиции выступают против нее.

"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была положительной, вопрос заключается в том, состоялась ли она без коррупции. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности 7 января", - заявил Бабиш.

Он добавил, что предложит окончательную позицию, но не предоставил больше подробностей.

Издание поделилось, что на прошлой неделе высокопоставленный военный чиновник НАТО выразил осторожный оптимизм относительно продолжения этой инициативы. Он поделился, что в рамках программы с начала 2025 года будет поставлено 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов. Это составляет 43% от общего объема боеприпасов, поставляемых Киеву.

Примечательно, что доноры выделили около 4,5 миллиарда долларов на оплату поставок боеприпасов в рамках этой программы, тогда как взносы Чехии составили десятки миллионов евро.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна могла бы поддержать идею использования замороженных российских активов, но следует учесть опасения Бельгии. Он также волнуется, что использование замороженных активов России спровоцирует ответ со стороны Москвы и это станет причиной срыва мирных переговоров. Также Бабиш намекнул, что предпочитает привлечь заемные средства на финансовых рынках для помощи Украине.

Также мы писали, что также Бабиш заявлял, что Чехия не будет брать на себя никаких гарантий по финансированию Украины, поскольку казна страны пуста. Премьер добавил, что каждая крона нужна стране для поддержки своих граждан. Поэтому Бабиш отметил, что с Бельгией есть договоренность, что Европейская Комиссия должна найти другие способы финансирования Украины.

