В Нижнеднестровский национальный природный парк, что в Одесской области, из российской Тундры прилетела стая гусей - подпитывая озимые культуры естественным путем, они способствуют повышению урожайности.

"Отличные новости из Нижнего Днестра! На видео, которым мы сегодня делимся, - стая из трехсот белолобых гусей (Anser albifrons), которые уже прилетели к нам на зимовку", - отмечают в заповеднике в Facebook.

По их словам, ежегодно эти птицы преодолевают около 6 тысяч километров из далекой тундры (в частности с полуострова Таймыр), чтобы провести зиму в более мягком климате юга Украины. Водно-болотные угодья указанного нацпарка и окружающие поля озимых, отмечают ученые, становятся для них важной остановкой - местом отдыха, а иногда и основной зимовкой.

Как подчеркивают в заповеднике, важно знать, что зимой белолобые гуси выбирают лиманы Одесской области, потому что здесь для птиц тихо и безопасно. Днем эти птицы держатся на воде, а утром и вечером взлетают большими стаями на поля, где ищут корм.

От гусей есть большая польза для природы и агроэкосистем: подпитывая озимые культуры естественным путем, они способствуют повышению урожайности. В то же время эти птицы очень бдительны и избегают людей и шума, особенно в сумерках. Их появление также является показателем ценности территории - рядом с ними иногда появляется и краснозобая казарка - редкий вид, что свидетельствует о высокой природоохранной значимости лиманов в Одесской области.

