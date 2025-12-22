Президент Финляндии рассказал, что прогресс достигнут благодаря дипломатии США и санкциям.

Заключение мирного соглашения между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо ранее на протяжении войны, однако самые сложные 5% вопросов все еще не решены. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Fox News. По его словам, прогресса удалось достичь благодаря дипломатии США и санкционному давлению на Россию.

Он отметил, что специальные посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние несколько недель "работали круглосуточно", чтобы уменьшить разногласия между двумя сторонами. Также президент Финляндии указал на "единство среди западных союзников" после переговоров в Берлине, ссылаясь при этом на два ключевых вывода.

"Одним из них было то, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были едины в своем стремлении достичь справедливого и прочного мира... А вторым - идея гарантий безопасности для Украины. Мы почти достигли цели, но самые сложные 5% все еще остались", - подчеркнул он.

Что касается российских переговорщиков, то Стубб предположил, что они могут быть более гибкими за закрытыми дверями, мол, контраст между публичными заявлениями и частными переговорами "достаточно типичный для дипломатии". Однако, предупредил он, главной целью России остается "фактически уничтожение Украины".

Президент Финляндии рассказал, что он разговаривал с Трампом несколько недель назад, а в последнее время тесно сотрудничает с Виткоффом и Кушнером. По его мнению, переговоры активизировались, поскольку "баланс кнута и пряника работает".

"Российская экономика на самом деле не очень хорошо справляется. У них нулевой рост. У них исчерпаны резервы. У них высокие процентные ставки и высокая инфляция. И ситуация не улучшается", - сказал Стубб и добавил, что санкции США, направленные против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", были особенно эффективными.

Он считает, что санкции следует усиливать, если Россия категорически отклонит мирное соглашение, согласованное Украиной, Европой и США.

Другие заявления о мирных переговорах

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл предварительные результаты переговоров в Майами, где с представителями США согласовывались несколько проектов документов о прекращении войны. Также он отметил, что есть наработанные гарантии безопасности между Украиной, европейцами и США. Речь о рамочном документе.

Также специальный представитель президента США Уиткофф, комментируя 3-дневные переговоры с Украиной во Флориде, отметил, что основное внимание было уделено четырем ключевым документам: дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, в частности со стороны США, а также дальнейшей разработке плана экономического развития и процветания. По его словам, "Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира". Общим приоритетом Виткофф назвал "остановить гибель людей, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже озвучил детали переговоров по Украине. Он сказал, что прогресс есть, однако признал: нельзя сказать, что мирное урегулирование реально. "Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, и есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", - пояснил Вэнс.

