Защитники заявили отвод коллегии судей, поскольку все трое судей участвовали в досудебном следствии как следственные судьи

Дело, по которому Игоря Коломойского подозревают в причастности к покушению на убийство и в рамках расследования которого он находится под стражей, не удалось передать на слушание в Святошинский районный суд Киева, передает корреспондент УНИАН из судебного зала.

Киевский апелляционный суд не смог рассмотреть ходатайство Игоря Коломойского о передаче дела по событиям 2003 года из Шевченковского в Святошинский районный суд Киева.

На заседании выяснилось, что все трое судей коллегии участвовали в расследовании этого дела на этапе досудебного следствия как следственные судьи. Следовательно, они не могут участвовать в судебном заседании по этому делу на этапе судебного следствия.

Видео дня

Поэтому защитники Коломойского подали ходатайство об отводе всего состава суда, и оно было удовлетворено.

Как пояснили адвокаты по завершению заседания, именно эта коллегия судей рассматривала апелляционные жалобы на досудебной стадии следствия, поэтому она не может рассматривать ходатайство их клиента о передаче дела в другой суд.

По сути ходатайства, защитники сообщили о его мотивах. Шевченковский районный суд уже в течение долгого времени не проводит судебных заседаний - каждый раз появляются какие-то препятствия.

"Разумные сроки рассмотрения дела не соблюдаются - с апреля обвинительный акт находится в суде, и еще ни одного заседания по существу не состоялось", - сказал защитник Александр Лысак.

В свою очередь адвокат Игорь Пушкарь прогнозирует, что Шевченковский суд и не будет рассматривать это дело, поскольку он не имеет другого выхода, как закрыть его по срокам давности, и тогда Коломойского надо освобождать из-под стражи.

"Пока не будет решен вопрос об аресте Игоря Валерьевича в другом производстве, суд не будет рассматривать это производство. Это потому, что он должен сделать только одну вещь - выйти в заседание и безотлагательно рассмотреть ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности, освободить из-под стражи и закрыть производство. Поэтому все эти вещи - болезни, отпуска судов, пребывание в совещательной комнате, все это руководствуется одним: они не могут принять какое-то другое решение, потому что оно будет совершенно незаконным. Поэтому мы принимаем меры о передаче дела в любой другой суд, где, возможно, судьи примут законное решение", - сказал Пушкарь.

Дело Игоря Коломойского - что известно

Как сообщалось ранее, в мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении относительно якобы заказа им убийства в 2003 году. Следствие считает, что он заказал убийство директора одной из юридических компаний из-за невыполнения требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Четверо человек напали на адвоката и избили его. Он выжил.

Защитники Коломойского утверждают, что дело нужно закрывать как по процессуальным основаниям - истечение срока давности привлечения к ответственности, так и по фактическим - суд и следствие ранее уже не раз закрывали это дело из-за отсутствия в действиях Коломойского состава уголовного преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: