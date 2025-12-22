Погода немного порадует снегом.

В период с 23 по 27 декабря в Киеве и в Киевской области погода постепенно будет приобретать зимний характер.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, в эти дни будет преобладать северный процесс, поэтому "зимнее дыхание более ощутимым будет по температуре, а не в осадках".

Так, 23 декабря днем холодный атмосферный фронт с севера обусловит местами небольшой мокрый снег. Температура еще не претерпит ощутимых изменений.

"После прохождения фронта будет вторгаться свежий холод, давление будет расти, поэтому 24 и 25 декабря в поле высокого давления осадков не ждем, однако рассчитываем на снижение температуры 24 декабря ночью до 7-12° мороза, днем до 3-8° мороза", – говорится в сообщении.

В то же время 25 декабря ночью еще будет холодно, температура днем – 1-6 градусов мороза. 26-27 декабря временами будет небольшой снег, ожидается ослабление мороза.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 декабря по всей Украине ожидается пасмурная и холодная погода. Температура днем – в пределах -1°...+2°. На Закарпатье и в южных областях будет теплее на несколько градусов. По всей стране, кроме юго-востока, – небольшой мокрый снег.

В Киеве 23 декабря будет облачно. Температура воздуха ночью - 1 градус мороза, а днем – 1 тепла. Кроме того, прогнозируется мокрый снег.

