Актер говорит, что узнал об измене одним из последних.

Ветеран российско-украинской войны, актер театра и кино Андрей Фединчик заявил, что они с артисткой Натальей Денисенко развелись из-за ее измены.

В интервью Алине Доротюк мужчина подробно прокомментировал скандальное интервью бывшей жены, в котором та заявила, что он ее сильно обижал. Фединчик признал, что действительно высказывался в ее адрес "последними словами", потому что испытывал огромную боль из-за расставания. Он заверил, что ему стыдно за недостойное поведение.

По словам актера, настоящей причиной их разрыва стало не то, что у Натальи исчезли чувства к нему, а появление нового романа. Фединчик отметил, что не имел никакого плохого предчувствия о судьбе их брака, а наоборот - из-за смерти отца и болезни мамы - стремился быть ближе к семье.

Говоря о ревности, артист заверил, что у их скандалов были "конкретные поводы", которые он не хочет обсуждать. Лишь в начале января этого года Андрей начал чувствовать, что жена больше "не с ним":

"Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Смотри, я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я говорю: "Ну, тогда это конец. Назад дороги не будет".

Уже через несколько недель человек из окружения актрисы рассказал Андрею, что его жена уже некоторое время находится в новых отношениях. По его словам, он был одним из последних, кто узнал об этом.

"Почему-то так случилось, что все уже знали об этом. И даже жена того мужчины, с которым у нее были отношения. Мы созвонились и до сих пор общаемся. Она подтвердила, что знает об их отношениях. И тогда я понял, что все совсем иначе", - добавил актер.

Позже в интервью Фединчик не отрицал, что Денисенко изменяла ему с Юрием Савранским. Актер признался, что сразу написал бывшей жене, от которой и ушел к Денисенко, что получил "бумеранг" за нее.

Как известно, украинские актеры Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись после восьми лет брака. В недавнем интервью актриса заявила, что никогда не изменяла мужу и пыталась сохранить семью, однако ее подруга Ксения Мишина и бывшая жена Фединчика эмоционально обвинили ее во лжи.

