Российские обстрелы будут вносить определенные коррективы.

Главным фактором, который будет влиять на состояние энергосистемы Украины, является массированность и регулярность атак со стороны оккупационных войск. Но в среднем зима пройдет с отключениями 2-4 очередей потребителей.

Такое мнение высказал в интервью "Украинскому Радио" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, после вражеских обстрелов объем отключений может увеличиваться, но после ремонтных работ их количество будет уменьшаться – и так "по кругу".

"Но думаю, что мы будем находиться в диапазоне 2-4 очереди до окончания осенне-зимнего периода. Это касается города Киева, левобережной части, южного региона. В приграничных и прифронтовых регионах может быть больше, а в западных областях – Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской – наоборот, отключений почти не будет", – считает эксперт.

Видео дня

Он также прокомментировал заявление премьер-министра Юлии Свириденко о том, что света в домах украинцев будет больше – за счет части критических предприятий. По словам Омельченко, ситуация может улучшиться, но речь идет о перераспределении генерации, самой электроэнергии больше не станет.

"Просто те, кто раньше получали энергию постоянно, будут получать теперь, как все – по графику. В результате этого перераспределения где-то 800 МВт помогут сделать графики более мягкие для населения".

Омельченко отметил, что в перечне критических объектов есть много предприятий, которые фактически таковыми не являются. Он акцентировал, что всего в перечне более 5 тысяч предприятий, но около 3 тысяч из них не относятся к критической инфраструктуре.

"Это различные сауны, салоны красоты, рестораны, гостиницы и т.д., а к ним еще подключены различные предприятия. И почему-то этот вопрос очень долго решался, а его нужно было решить где-то года три назад. Только сейчас решили, что это надо делать. Однако это не будет каким-то резким улучшением ситуации в энергетике – где-то на пол-очереди уменьшатся отключения для населения. Это, конечно, хорошо, но при условии, что в ближайшее время не будет комплексного массированного удара по энергетике со стороны рашистов. А этого никто гарантировать не может", – констатировал Владимир Омельченко.

Отключения света в Украине

Из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры в Украине снова применяются графики отключений света. К примеру, 23 декабря графики почасовых отключений будут применены для населения в большинстве регионов страны.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Одесская область из-за обстрелов оказалась в шаге от постоянного "полублэкаута". Одесская область подвергается постоянным ударам из-за своей стратегической важности, отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: