По словам Плетенчука, современная технологическая война продемонстрировала отсталость российской армии в море.

Российская армия перебрасывала боевые единицы между Черным морем и Каспием и, вероятно, запустила с Каспия по Украине крылатые ракеты "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос о поражении в Каспийском море военного корабля проекта 22460 "Охотник".

"Каспий для нас немного ближе, чем кажется. Оттуда в свое время, в начале полномасштабного вторжения, россияне перебрасывали определенные единицы в нашу акваторию. Туда они перевели некоторые новейшие образцы вооружения, например, малые ракетные корабли - уже во время полномасштабного вторжения с целью их сохранения", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что с Каспия, вероятно, запускались ракеты морского базирования "Калибр" во время последнего применения этого оружия. Однако, по словам Плетенчука, сейчас эта информация проверяется.

"Так или иначе, там (на Каспии - УНИАН) есть круг интересов Украины, в частности, из-за того, что там есть носители, которые достают до территории Украины", - подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что ВМС Украины не применяются за пределами Азово-Черноморского региона.

Море и технологии

Также он пояснил, что мемы с российскими кораблями, которые по примеру танков превращаются в "мангалы", не такая уж и фантастическая вещь. В частности, это целесообразно было в акватории Днепровско-Бугского лимана, где небольшие единицы можно защищать сетками от дронов. Однако от противокорабельных ракет такая защита бессильна.

Плетенчук подчеркнул: продолжающаяся война является технологической. И именно поэтому РФ в Черном море нет успеха, как где-то на суше.

"Море - это технологии. Море - это стихия. Персонал должен быть обученным. Образцы вооружения должны быть технологически совершенными, чтобы вести в море боевые действия", - пояснил представитель ВМС Украины.

Поражение кораблей на Каспии

Как сообщал УНИАН, на днях в Каспийском море Силы обороны Украины поразили российский военный корабль проекта 22460 "Охотник".

По данным Генерального штаба ВСУ, ночью 19 декабря ВСУ успешно поразили корабль РФ, который осуществлял патрулирование неподалеку нефтегазовой добывающей платформы. В корабль попали несколько украинских дронов, также поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море, принадлежащая компании "Лукойл".

