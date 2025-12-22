Причиной смерти музыканта стала болезнь.

В возрасте 74 лет умер британский певец, автор песен и гитарист Крис Ри, известный такими хитами как "Driving Home for Christmas" и "Looking for the Summer".

Как передает BBC, о смерти музыканта сообщил представитель его семьи. По словам близких, Ри ушел из жизни мирно - в больнице, после короткой болезни, находясь рядом с женой и двумя детьми.

Крис Ри широко известен как один из самых узнаваемых голосов британской сцены и автор хита "Driving Home for Christmas", который стал неотъемлемой частью рождественского сезона во всем мире. Песня, выпущенная в 1986 году, ежегодно возвращается в чарты и остается одной из самых популярных праздничных композиций.

Биография Криса Ри

Кристофер Ри родился 4 марта 1951 года в Мидлсбро, Англия. Он был одним из семи детей в семье. Ранние годы провел помогая в семейном бизнесе - на фабрике мороженого, что позволило ему приобрести первую гитару.

Ри начал заниматься музыкой только в ранних двадцатых годах, вдохновленный блюзовой и рок-музыкой, и сначала выступал в местных группах, в частности в команде Magdalene. В 1977 году он начал сольную карьеру, и уже в 1978 году выпустил дебютный альбом "Whatever Happened to Benny Santini?", с синглом "Fool (If You Think It's Over)", который стал хитом в США и принес ему номинацию на премию Грэмми.

В течение 1980-х годов Ри постепенно приобретал популярность в Европе. Хотя он долго был неизвестен на британской сцене, альбомы "Shamrock Diaries" (1985) с синглами "Stainsby Girls" и "Josephine" начали приносить ему широкое внимание, а "On the Beach" и "Dancing with Strangers" закрепили его позиции в чартах.

Следующие годы стали пиком его успеха: альбом "The Road to Hell" (1989) не только возглавил британские чарты, но и стал одним из самых успешных релизов в его карьере, а следующий "Auberge" (1991) также достиг первого места в UK Albums Chart.

За свою карьеру Ри выпустил более 25 студийных альбомов и продал более 30 миллионов пластинок по всему миру. Он был номинирован на многочисленные музыкальные награды, включая три номинации на Brit Awards.

Музыкант был женат на своей давней партнерше Джоан, с которой познакомился в юности, и имел двух дочерей. В середине 1990-х у него диагностировали рак поджелудочной железы, и ему пришлось удалить часть поджелудочной железы и желчного пузыря, из-за чего он стал диабетиком. В 2016 году Ри перенес инсульт.

Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, он продолжал работать, выпустив альбом "Road Songs for Lovers" в 2017 году, и ездил в туры.

