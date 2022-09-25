Из-за россиян генофонд крымских татар может быть уничтожен, предупредила постоянный представитель президента Украины в Крыму.

За несколько дней крымским татарам в оккупированном Крыму раздали уже 1,5 тыс. повесток на мобилизацию.

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в эфире информационного телемарафона.

"В течение нескольких дней было роздано более 1,5 тыс. повесток крымским татарам. Как это делается? Проходят облавы, они приезжают в населенные пункты, где в основном проживают крымские татары, или места их труда, рынки, в частности, и начинают раздавать повестки", - сказала она.

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По ее словам, о частичной мобилизации речь не идет, потому что россияне не спрашивают, стоял ли человек на воинском учете и есть ли у него болезни.

"Забирают всех, даже старше 60 лет", - добавила она.

Представитель президента отметила, что именно крымские татары в своем большинстве получают повестки в Крыму.

Ташева считает, что такое давление заставляет крымским татар выезжать с полуострова. Такие действия России, по ее мнению, могут привести к геноциду крымских татар, уничтожению их генофонда.

Мобилизация в РФ - важнейшие факты

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

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