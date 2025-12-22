Военные расходы России уже достигли рекордных 149 млрд долларов только за первые три квартала года.

Экономика России, которая уже четвертый год подряд тратит большие средства на войну, входит в самый опасный период. Российские резервы исчерпаны, санкции бьют по нефти и банкам, а 2026 год может принести финансовый кризис, пишет The Washington Post.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о "превосходстве" России в войне против Украины, экономисты утверждают, что позиции России слабее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Кремль потратил большую часть денежных резервов и заемных средств, которые позволяли финансировать рекордные военные расходы.

"Банковский кризис возможен. Кризис неплатежей возможен. Не хочу думать о продолжении войны или ее эскалации", - отметил на условиях анонимности российский чиновник.

Видео дня

Ключевой удар наносят новые санкции против нефтяного сектора. Из-за ограничений Москва вынуждена продавать нефть со скидкой в более 20 долларов за баррель, а критические для бюджета доходы от нефти и газа падают. В то же время военные расходы уже достигли рекордных 149 млрд долл. только за первые три квартала этого года.

"Нефтяная промышленность погружается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", - отметил бывший вице-председатель Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеди.

По его словам, новые санкции были "агрессивным шагом, который обещает еще больше проблем".

"Можно продолжать повышать налоги для рядовых россиян или занимать еще больше, чтобы покрыть растущий дефицит. Но спросите себя: делает ли это мою переговорную позицию сильнее или слабее? Это, безусловно, делает Россию слабее", - отметил Кеннеди.

Высокие процентные ставки, которые сейчас снизились до 16,5%, начали сдерживать инфляцию, но все еще поглощают прибыли компаний и денежные резервы. В результате инвестиции остановились, производство в некоторых секторах резко упало, а непогашение долгов выросло во всей экономике.

"Российская экономика пользовалась многими положительными факторами, такими как высокие мировые цены на сырье и бум, вызванный затратами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас находится в худшей ситуации с начала войны", - отметил экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.

Российские банкиры бьют тревогу из-за роста уровня плохих кредитов, скрытых в банковской системе. Председатель влиятельного Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин публично предупредил, что многие компании находятся в "преддефолтной ситуации".

Даже опираясь на официальные данные, связанный с Кремлем аналитический Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявил в этом месяце, что Россия может к октябрю столкнуться с системным банковским кризисом, если проблемные кредиты будут продолжать расти, а вкладчики начнут массово снимать средства.

По данным российского статистического агентства "Росстата", в октябре общая сумма невыплаченной заработной платы почти втрое выросла по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 27 млн долл., а в этом году в российское агентство по труду поступило более 26 тысяч жалоб.

Несмотря на растущие трудности, с которыми сталкивается население, мало кто в московской элите ожидает, что экономические проблемы перерастут в социальные беспорядки или что это как-то повлияет на расчеты Путина.

"Рост экономических проблем не приведет к социальным или политическим проблемам. Но следующий год будет первым сложным годом военной операции", - отметил российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам.

Проблемы экономика России - последние новости

Как сообщало CNN, российская экономика сталкивается с растущими трудностями в различных секторах, что вызвано санкциями и чрезмерными расходами на войну. Однако экономическая ситуация в России позволяет продолжать воевать еще по крайней мере 3-5 лет.

По подсчетам Reuters, российский бюджет в январе 2026 года может получить меньше налогов от добычи нефти за последние три года.

Вас также могут заинтересовать новости: