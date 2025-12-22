Фильм выйдет в прокат 17 июля следующего года.

Студия Universal представила первый трейлер фильма "Одиссея" - масштабной экранизации древнегреческого эпоса Гомера от кинорежиссера Кристофера Нолана.

В центре сюжета оказывается легендарный герой Одиссей, который после Троянской войны отправляется в опасное и полное испытаний путешествие домой. Главные роли в ленте исполнили Мэтт Дэймон ("Оппенгеймер", "Марсианин"), Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Дьявол носит Прада"), Роберт Паттинсон ("Тенет", "Бэтмен"), Зендея ("Дюна", "Человек-паук") и Том Холланд ("Человек-паук", "Невозможное").

Также в фильме снялись Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Мы"), Шарлиз Терон ("Монстр", "Безумный Макс: Дорога гнева"), Миа Гот ("Перл", "Х"), Бенни Сафди ("Оппенгеймер", "Несокрушимый"), Джон Бернтал ("Каратель", "Ходячие мертвецы"), Джон Легуизамо ("Джон Уик", "Ромео + Джульетта") и другие.

Видео дня

Кристофер Нолан не только снял фильм, но и написал сценарий и выступил продюсером вместе со своей женой Эммой Томас. "Одиссею" снимали в разных уголках мира с использованием новейших IMAX-технологий.

Напомним, ранее Кристофер Нолан столкнулся с критикой со стороны руководства Международного кинофестиваля Западной Сахары из-за съемок в оккупированном городе Дахла.

Вас также могут заинтересовать новости: