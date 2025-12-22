Отключения света в Украине сохранятся даже при отсутствии обстрелов из-за нехватки мощности генерации и распределения.

Несмотря на заявления правительства об уменьшении продолжительности отключений света, для большинства потребителей ничего не изменится.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Громадського радіо".

По его словам, после распоряжения правительства удалить из перечня защищенных объектов ряда некритических потребителей, что должно было позволить высвободить до 1 ГВт электроэнергии для населения, "никто ничего не перераспределил".

"Никто ничего не смог найти. Потому что трудно что-то перераспределять, когда нет четких критериев. Если бы Кабинет министров установил перед этим четкие критерии, по которым бы определялись объекты критической инфраструктуры, в частности - перечень защищенных потребителей, тогда было бы четко и понятно, что в перечнях защищенных потребителей в тех или иных регионах присутствуют лишние компании, которые можно было бы просто вычеркнуть и перевести на общие основания", - пояснил Рябцев.

По его словам, правительство этого не сделало, лишь получило отчеты из областей "о каких-то 800 мегаваттах, которые уже почему-то стали одним гигаватом".

"Но если энергии дополнительной нет, если не вводятся в эксплуатацию новые энергетические установки малой генерации, если нет возможности ускорить ремонтные работы из-за наличия множественных повреждений на линиях передачи и распределения, то откуда возьмется этот один гигаватт электроэнергии? Только, скорее всего, из воображения нашего премьер-министра", - сказал Рябцев.

Эксперт считает, что подобные заявления правительство делает с целью успокоения населения вместо объяснений относительно реального положения дел. Он отметил, что есть регионы Украины, где продолжительность обесточиваний меньше по объективным причинам - например, больше линий электропередач или объектов генерации и меньше потребления. Однако для большинства потребителей, особенно на Левобережье и в прифронтовых областях, ничего не изменилось.

"И не изменится, пока не будет введено в эксплуатацию большее количество установок, объединенных в малые системы распределения и присоединенных к энергосистеме", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что отключения света в Украине сохранятся даже при отсутствии обстрелов из-за нехватки мощностей генерации и распределения, а в некоторых регионах - еще и передачи, ведь энергетики не успевают восстановить объекты, поврежденные российскими обстрелами из-за нехватки дефицитного оборудования.

Премьер-министр Юлия Свириденко накануне сообщила, что уже с 24 декабря в Украине должны облегчить графики отключения света для населения. По ее словам, правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что решение правительства ситуацию существенно не улучшит. Эксперт предполагает, что чиновники могут поискать дополнительные киловатты у украинского бизнеса, но это существенно не повлияет на ситуацию.

