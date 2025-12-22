60 дней, чтобы вывести деньги: известный банк прекращает работу в Украине

Учреждение так и не смогло получить необходимую лицензию.

Британский необанк Revolut останавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного банковского законодательства. В течение 60 дней пользователи смогут вывести средства со счетов, говорится в сообщении компании, которое было отправлено украинским пользователям в понедельник, 22 декабря.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

В ближайшие 60 дней счетами можно будет пользоваться в обычном режиме. Когда этот срок истечет, счет будет закрыт. Пользователи смогут только вывести средства на внешний банковский счет.

Поэтому в Revolut советуют вывести со счета все активы, загрузив соответствующие выписки.

Все открытые позиции в криптовалюте и металлах необходимо продать до даты закрытия счета. В случае, если это не сделает пользователь, учреждение само их продаст, конвертирует выручку в обычную валюту и зачислит сумму на основной счет пользователя.

Revolut начал работать на украинском рынке 11 февраля, пользуясь банковской лицензией в Евросоюзе своего литовского банка Revolut Bank UAB. Нацбанк 27 февраля призвал учреждение получить украинскую банковскую лицензию согласно закону Украины "О банках и банковской деятельности". Другим вариантом было получение разрешения регулятора, как филиала иностранного банка.

Стороны вели диалог о получении украинской банковской лицензии, однако не смогли найти точки соприкосновения. Revolut в апреле временно приостановил регистрацию новых клиентов из Украины. Соучредителем Revolut является украинец, рыночная оценка банка в ноябре выросла до $75 млрд.

Напомним, что в Украине рассматривают вопрос создания "черного списка" банковских клиентов, подозреваемых в незаконной деятельности. При этом соответствующие критерии не прописаны четко, что потенциально может затронуть каждого третьего украинца.

С 1 июня этого года вступили в силу новые лимиты, введенные для предотвращения злоупотреблений с помощью карточных переводов. Месячный лимит в целом снизился со 150 тысяч гривен до 100 тысяч. В случае сомнений, банк может попросить клиента дополнительно предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте.

