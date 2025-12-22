Экспетрты не советуют продавать массово валюту.

На прошлой неделе решился главный вопрос – предоставление Киеву помощи от Европейского Союза. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, в какой валюте лучше держать деньги в Украине.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что гривня и в следующем году будет самым доходным инструментом для инвестиций, если не считать драгоценные металлы.

"Золото малодоступно широким массам, остаются традиционные гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), лучше краткосрочные, сроком до года. Средняя доходность по ним свыше 16% годовых, средняя доходность по гривневым депозитам в год – около 11%. Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривню, но можно с уверенностью прогнозировать: курс доллара в 2026 году вряд ли превысит 45 грн. Это означает, что доходность по доллару будет меньше 6%", - сообщил эксперт.

При этом финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что пришло время диверсифицировать вложения.

"Валюту лучше не продавать, а для покупки ОВГЗ использовать новые поступления в гривне", - отметил аналитик.

По его словам, в Украине доллар еще может подорожать, а евро стоит покупать только как средство расчета.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский предлагает попытаться заработать на других валютах, кроме доллара и евро. Также он советут не забывать про диверсификацию инвестиций - часть средств лучше лержать в ОВГЗ, часть на дщепозитах, а часть в наличной валюте.

"Может быть, стоит снизить долю доллара в пользу швейцарского франка или даже польского злотого. По итогам текущего года они уже дали доход более 10% годовых и это с учетом большей, чем у доллара и евро, разницы между курсами продаж и покупки. Доллар дал нулевую прибыль за 2025 год и даст мизерную в 2026 году", - объяснил эксперт.

При этом он не советует покупать евро как средство хранения средств, потому что его цена в Украине уже достигла максимума и дальше возможно только снижение курса.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 28 декабря

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке Украины до 28 декабря будет сохраняться относительное равновесие, несмотря на все внешние "раздражающие" факторы. Колебания курса валют будут незначительными, а разница между покупкой и продажей на межбанке минимальной. По его словам, НБУ сможет обезопасить рынок от нежелательных курсовых изменений.

