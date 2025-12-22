Проверьте свои математические способности, решая головоломку.

В головоломке, которую предлагаем вам решить сегодня, нужно исправить неправильное математическое равенство, составленное из спичек. Думая над ответом, вы поймете, насколько хорошо способны концентрировать внимание и мыслить аналитически.

Перед вами - неправильное равенство 6 х 7 = 39, которое состоит из 24 спичек. Вы должны найти две лишние спички. Когда их выбросить - равенство станет правильным.

Если вы попробуете мыслить "нестандартно", к тому же постараетесь концентрировать внимание в течение определенного времени, то, вероятно, сможете легко найти правильный ответ.

Сосредоточьтесь - и начинайте поиск. Это может будет несколько сложно, поэтому не сдавайтесь. Наберитесь терпения - и успех вас не обойдет стороной. Удачи!

Удалось ли вам найти две лишние спички? Если да - вы можете гордиться своим аналитическим мышлением. Если же удача сегодня была не на вашей стороне, то правильный ответ ниже.

Как видим, в неправильном равенстве 6 х 7 = 39 необходимо забрать нижнюю левую спичку с цифры 6 и верхнюю правую спичку с цифры 9. В результате получим правильное математическое выражение 5 х 7 = 35.

