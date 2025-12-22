Маша привезла избранника в Украину.

Муж старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского побывал на концерте звездной тещи.

20-летняя Маша Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию видео с выступления мамы. На кадрах можно увидеть, что она пришла отдыхать вместе с мужем-американцем Эденом Пассарелли.

Парень весело поет и танцует, держа в руках маленькую собаку. Он также поделился короткими видео с выступления Оли Поляковой в своем Instagram-аккаунте.

Как известно, Маша Полякова с юного возраста находится в публичном пространстве из-за звездного статуса мамы и любви к пению. Последние годы она живет в Соединенных Штатах Америки, учится и ведет самостоятельную жизнь, регулярно делясь личными моментами с подписчиками.

О ее браке с Эденом Пасарелли стало известно летом этого года. Молодая пара вернулась в США, где некоторое время жила с родителями парня, однако вскоре Мария сообщила о переезде.

Ее звездная мама только положительно высказывалась о муже дочери, отмечая, что раньше ей не нравились избранники Маши, однако на этот раз все иначе. На днях стало известно, что Мария и Эден прибыли в Украину.

