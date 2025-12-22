Свет держится: накануне Дня энергетика в Киеве символически подсветили Родину-Мать

Компания ДТЭК подсветила монумент Родина-Мать цветами украинского флага в рамках акции "Свет держится".

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Да, свет держится! Накануне самой длинной ночи года нам об этом напоминает Родина-Мать с холмов вечного Киева. А уже завтра - День энергетика. Не забудьте поздравить родственников, друзей и близких, причастных к этой профессии", - говорится в нем.

Отмечается, что для световой проекции не используется электроэнергия из энергосистемы.

Ранее на одной из разрушенных ТЭС ДТЭК Рината Ахметова прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра.

