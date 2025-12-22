Госсекретарь США Марко Рубио считает, что следует усилить экономическое и военное давление на Россию.

Государственный секретарь США Марко Рубио должен был принять участие в мирных переговорах с украинскими чиновниками в Швейцарии, но спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправился туда раньше. По мнению некоторых американских чиновников, это было попыткой опередить его, сообщает NBC News.

Издание ссылаясь на три собственных источника утверждает, что Уиткофф не сообщил о своих планах путешествия Рубио и другим чиновникам Государственного департамента. По их мнению, это было сделано, чтобы Уиткофф мог вести переговоры с Украиной так, как он считал нужным.

По словам трех источников, Рубио прибыл в Женеву, чтобы Уиткофф не встретился с украинскими чиновниками без него. В материале говорится, что это был не первый случай, когда американские чиновники расценили действия Виткоффа как попытку обойти Рубио.

Отмечается, что этот эпизод, о котором ранее не сообщалось, стал последним примером длительного разногласия между двумя высокопоставленными фигурами в администрации Трампа.

Добавляется, что они имеют кардинально разные взгляды на то, как закончить войну в Украине и насколько США должны доверять обещаниям России.

"Похоже, они играют по разным нотам. А если вы не имеете общего понимания проблем и своего противника в переговорах, это не может быть хорошо", - отметил бывший карьерный дипломат, который был послом в НАТО Александр Вершбоу.

Издание отмечает, что стремясь быстро заключить соглашение, как приказал Трамп, Виткофф настаивал на предложениях, которые предусматривают со стороны Украины отказа от части своих территорий и принятия рисков для ее будущей безопасности.

Как говорится в статье, Рубио и некоторые другие чиновники в администрации выступают за усиление экономического и военного давления на Россию. По их мнению, это должно заставить российского президента Владимира Путина пойти на уступки и обеспечить безопасное будущее для Украины. Кроме этого, их мнение разделяют европейские союзники США.

Издание указывает, что эта информация базируется на интервью с более чем десятком нынешних и бывших американских и европейских чиновников, которые высказались на условиях анонимности, и описали деликатные события.

В то же время представитель Государственного департамента Томми Пиготт отверг предположение о том, что Рубио и Уиткофф имеют разные взгляды:

"Между ними нет разногласий и никогда не было. Секретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф имеют тесные рабочие отношения и являются личными друзьями. Они оба полностью разделяют цели президента и каждый из них реализует видение президента Трампа относительно того, как закончить войну и достичь мира в полном сотрудничестве".

Однако некоторые нынешние и бывшие американские чиновники имеют беспокойство относительно Виткоффа. По их словам, он считается человеком, который небрежно относится к безопасности.

Это вызывает опасения, что он может использовать незащищенные средства связи, которые могут сделать его уязвимым для иностранных субъектов, которые прослушивают его разговоры.

"Специальный посланник Уиткофф в течение недели осуществляет многочисленные защищенные звонки в координации с Советом национальной безопасности и Белым домом", - сообщила пресс-секретарь Анна Келли.

По ее словам, телефон, резиденция и автомобили политика регулярно проверяются дипломатической службой безопасности.

Издание не исключает, что то, как будет развиваться конфликт между Рубио и Уиткоффом, может определить, как закончится война в Украине, а также как США будут воспринимать ее союзники и противники.

В публикации приводятся данные, что Уиткофф нарушил традиции, выступив в роли свободного дипломата и посредника. Он отправился в Россию на своем самолете, чтобы встретиться с Путиным и высокопоставленными арабскими деятелями на Ближнем Востоке.

Добавляется, что Уиткофф сейчас имеет на своей стороне еще одного ключевого игрока - влиятельного зятя Трампа Джареда Кушнера, который сопровождал его во время недавней поездки в Москву.

Он имеет большое влияние на Трампа и, по словам нынешних и бывших чиновников, сыграл значительную роль в достижении соглашения о прекращении огня в Газе.

Также издание отметило, что Уиткофф для Трампа является личным другом и он его назвал "отличным переговорщиком".

По данным издания, в конце прошлого месяца, через несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде.

Как рассказал изданию американский чиновник, знакомый с инцидентом, о ней Рубио узнал только тогда, когда украинцы спросили о ней его команду.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим", - добавил американский чиновник.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст предполагает, что это произошло из-за того, что Уиткофф понимает, что Рубио имеет совсем другое видение России, чем он сам.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский после очередного раунда переговоров украинской делегации в Майами заявил, что делается все для того, чтобы на дипломатическом пути Украина имела победу. По словам Зеленского, уже есть 20 пунктов мирного плана. Он признал, что там не все идеально, но он уже есть. Также президент Украины добавил, что есть наработанные гарантии безопасности между Украиной, европейцами и США.

Также мы писали, что спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев покинул Майами, где проходили переговоры делегаций США и Украины. Он не предоставил никаких комментариев о результатах переговоров. Однако, Дмитриев написал, что в следующий раз переговоры будут проходить в Москве.

