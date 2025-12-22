Наблюдательные советы не только "Украинских распределительных сетей" (УРС), но и облэнерго, входящих в его состав, были сформированы из людей, связанных с фигурантами "миндичгейта", - утверждает в своем блоге директор экспертно-аналитического центра ДИАЛОГ Андрей Миселюк. По мнению эксперта, грязная информационная кампания, о которой заявила накануне выходных УРС, является ничем иным, как сопротивлением людей Галущенко перезагрузке управления государственными энергоактивами, которых необходимо сменить, считает Миселюк.

В прошлую пятницу "Украинские распределительные сети" (УРС) заявили, что против компании ведется целенаправленная кампания. "Есть основания полагать, что в этот процесс вовлечены лица, которые пытаются помешать очищению государственных энергетических компаний, в том числе и те, которые были отстранены от исполнения обязанностей в недалеком прошлом".

По мнению директора экспертно-аналитического центра ДИАЛОГ Андрея Миселюка, не случайно, что грязная информационная кампания началась после того, как был уволен наблюдательный совет компании, состав которого включал и лиц, близких к печально известному министру Галущенко. Кроме того эксперт назвал манипуляцией то, что "нынешний глава министерства энергетики назначил нового директора УРС, который якобы близок к и.о. министра". "Смена руководителя УРС состоялась 6 месяцев назад, когда министерством руководили совсем другие люди, те, кого разоблачило НАБУ", - говорится в блоге Миселюка.

Что касается изменения устава УРС. Изменения уставов были требованием правительства как часть кампании по очистке и перезагрузке энергетических компаний, инициированные Президентом Украины и Премьер-министром. Обновление уставов предусмотрено п. 21 распоряжения правительства от 17 ноября 2025 г. № 1258-р "Об утверждении плана мероприятий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов некоторых субъектов хозяйствования". Это же распоряжение обязало министерства изменить набсоветы энергетических компаний, в том числе уволить и заменить набсовет УРС.

Система, созданная Галущенко и фигурантами "миндичгейта", сопротивляется, - считает эксперт. И приводит прошлогоднее расследование Юрия Николова, который описывал, как Галущенко расставил своих людей на должности наблюдательных советов УРС и компаний, которыми УРС руководит. Согласно расследованию Николова, большинство членов советов государственных облэнерго - выходцы из "Энергоатома". И часть из них ориентировалась на одного помощника Галущенко, известного по пленкам Миндича, потому что в свое время когда-то работала у него в Фонде госимущества.

"Освобождение наблюдательного совета АО УРС - это действительно важный процесс для очистки от людей, связанных с миндичгейтом. Но, видимо, эти люди не только в наблюдательных советах УРМ и ее облэнерго. Поэтому возникает вопрос - это очищение будет реальным или только косметическим? Будут ли проведены проверки этих предприятий на предмет прозрачности их деятельности в сфере закупок? А в сфере подключений к сетям? Нужно идти до конца и вычистить людей Галущенко из этих энергетических компаний, - резюмирует Андрей Миселюк.

