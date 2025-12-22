Плановые мероприятия ограничения электроснабжения продолжаются.

Во вторник, 23 декабря, графики почасовых отключений электроэнергии для населения будут применены в большинстве регионов Украины. Ограничения мощности поставок электроэнергии коснутся также и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые и вызывают отключение света. При этом потребителей предупреждают, что в случае новых атак оккупантов ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому актуальную информацию в нужный момент советуют узнавать на страницах облэнерго.

Отключение света в Украине - прогнозы

По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, сейчас худшая ситуация со светом по регионам фиксируется в Черниговской и Сумской области, а среди крупных городов - в Херсоне, Чернигове и столице. Здесь отсутствует собственная генерация электроэнергии, поэтому отключения могут быть значительно длиннее, чем в других местах.

В то же время главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что продолжительность отключений вполне можно уменьшить, и это под силу народным депутатам - в частности, путем принятия законопроекта об отмене пошлины на энергетическое оборудование со стороны западных партнеров.

