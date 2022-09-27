Украинские мужчины от 18 до 27 лет на аннексированных территориях "получат право" на военную службу.

Российское военно-политическое руководство попытается воплотить свое намерение "аннексировать" оккупированные территории Украины до или после 1 октября, чтобы незаконно привлечь к мобилизации украинских граждан.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Именно эта дата является началом обычного осеннего цикла призыва в России.

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"Кремль, скорее всего, включит украинских граждан на оккупированных территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для граждан Украины для борьбы против Украины", - говорится в отчете.

Сейчас эта категория не соответствует юридическим критериям текущего указа Путина о частичной мобилизации.

"Как и "российские граждане" в соответствии с российским законодательством, украинские мужчины от 18 до 27 лет на аннексированных территориях получат право на военную службу", - указывают эксперты.

В то же время аналитики отмечают, что некоторые украинцы уже мобилизованы в ряды ВС РФ. Так, "губернатор" Севастополя Развожаев 25 сентября отчитался о мобилизации около 2 тысяч человек в оккупированном Крыму и Севастополе.

"Российская оккупационная власть насильно мобилизует украинских мирных жителей из всех оккупированных областей в меньшем количестве", - отмечают аналитики.

Это согласуется с введенными Россией ограничениями на выезд с оккупированных территорий мужчинам в возрасте до 35 лет. Оккупантам в Мелитополе поручили сформировать до 10 октября "добровольческий батальон до 3 тысяч человек".

А 26 сентября стало известно о "мобилизации" мужского населения Сватовского района Луганской области.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск в Харьковской области объявил в РФ частичную мобилизацию.

Того же дня глава Кремля заявил о проведении "референдумов" за присоединение оккупированных территорий Украины в состав РФ.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Из-за проблем с мобилизацией РФ продолжила незаконное привлечение в ряды оккупационных войск украинских граждан. У Зеленского объяснили, что "принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы".

Также кремлевские пропагандисты заявляли о мобилизации украинских военнопленных, которых РФ удерживает в Еленовской колонии.

Всего Россия намеревалась призвать до 300 тысяч человек, однако с началом объявления мобилизации страну покинуло более 200 тысяч русских мужчин.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

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