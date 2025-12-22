Ранее страна-агрессор отказалась от Рождественского перемирия.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Российская Федерация может осуществить массированную атаку по Украине на Рождество, 25 декабря. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы.

Президент отметил, что американцы и немцы очень хотели, чтобы было введено Рождественское перемирие. Он добавил, что это всегда является сигналом о том, что стороны хотят найти какое-то дипломатическое движение. Однако россияне отказались от такого перемирия.

Как добавил Зеленский, ничего нового в таком шаге страны-агрессора нет, потому что русские сразу сказали: "Нет, мы ничего такого не хотим".

"Вопрос не в том, что они этого не хотят. Нам это понятно. Проблемный вопрос в том, что когда Россия говорит: "Рождественского перемирия не будет", я считаю, что это то, что они всегда говорят... Я попросил после этих сигналов максимально усилиться нашу разведку, и понять – где мы находимся. Мы понимаем, что как раз в эти дни они могут именно на наше Рождество сделать какие-то массированные удары", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что провел заседание Ставки, на котором рассматривались вопросы защиты украинских городов и сел 24-25 декабря.

"На это надо обратить внимание. Непосредственно, военные должны обратить внимание. Защищать они могут. Это очень непросто, потому что дефицит ПВО есть, к сожалению", – добавил Зеленский.

В то же время Украина работает над заключением контрактов на закупку десятков систем противовоздушной обороны, в том числе систем "Петриот".

Угроза атаки РФ по Украине

Ранее эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что российские оккупанты накопили около 2 тысяч беспилотников. Из них около 1400 единиц – ударные дроны типа "Шахед".

По словам специалиста, здесь не учтены резервы врага. По его мнению, эти дроны РФ может использовать в 2-3 массированных ударов или распределить равномерно в зимний период.

Стоит отметить, что в предыдущие годы полномасштабной войны против Украины РФ наносила атаки по украинским городам в период зимних праздников.

