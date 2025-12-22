Буданов является редким сочетанием непоколебимого идеалиста и бесспорного патриота, - Forbes

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов является главным архитектором революции в ведении современной войны, сочетая добродетели непоколебимого идеалиста и бесспорного патриота. Об этом говорится в большом материале влиятельного американского издания Forbes, посвященном деятельности главы украинской военной разведки.

"Одной из ведущих фигур, стоящих за тектоническими сдвигами в характере боевых действий, главным архитектором революции в ведении войны, является глава украинской разведки Кирилл Буданов, который недавно присоединился к команде прямых переговоров о мирном соглашении с представителями президента Трампа. Буданов был впервые назначен Зеленским начальником военной разведки в 2020 году и с тех пор постепенно наращивал свое влияние. Сейчас Президент Украины вряд ли мог бы найти более подходящую "правую руку" для представительства на самом высоком уровне", - пишет издание.

По мнению автора, учитывая исторический момент и запрос общества к власти сегодня, такими представителями должны быть чрезвычайно компетентные, неподкупные, прозрачные публичные лица - лидеры, известные, прежде всего, своей добродетелью.

"Буданов может быть скован необходимостью проявлять дипломатичность по мере своего вхождения в политику, но не стоит недооценивать его склонность к прямоте и твердости, если не сказать - немногословности. Он знает, что украинцы сегодня стремятся к прозрачности, соединенной с добропорядочностью. Он производит впечатление человека, который выстрадал эту добродетель, закаленную в горниле войны. Он является редким типом - непоколебимым идеалистом и, бесспорно, патриотом", - констатируется в материале.

Буданов, акцентируют в Forbes, не пойдет на уступки из-за слабости в любых переговорах, где на кону стоит будущее его страны. Но в то же время, если он и пойдет на какие-то компромиссы, общественность будет доверять ему, зная, что он принял правильное решение из правильных соображений.

"К тому же он относительно молод: чувствуется, что его оптимизм и направленное в будущее мышление - это не просто риторика. В конце концов, он прожил нынешний украинский опыт на всех уровнях, изнутри и извне: от фронта разведки до линии боевого соприкосновения и стола переговоров. Он знает россиян слишком хорошо. Он знает, чего хотят американцы и что нужно Украине. Его оптимизм дает надежду его согражданам и всем нам в мире", - отмечает издание.