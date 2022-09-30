Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который начал полномаштабную войну против украинского народа и Украины, издал так называемые "указы" о якобы "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей, которые являются неотъемлемой частью территории Украины.

Об этом говорится в указах Путина на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В своих указах Путин ложно сослался "на волеизъявление народа", а также на "принципы и нормы международного права".

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября заседание СНБО. Повестка дня и другие подробности не обнародованы.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, 30 сентября на заседании будут приняты фундаментальные решения для Украины.

Справка УНИАН. Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

27 сентября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что персональные ограничения и "косметические" меры будут недостаточным ответом на проведение незаконных "референдумов" и призвал все страны-члены Европейского Союза ввести конкретные меры, которые "бьют" по экономике РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с любыми попытками России захватить наши земли. Он отметил, что проводимые Россией псевдореферендумы являются ничтожными и не меняют реальности того, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. По словам президента, реакция Украины на признание Россией результатов этих "референдумов" будет очень жесткой.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что любое решение РФ об аннексии оккупированных украинских территорий будет противозаконным и будет заслуживать порицания.

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