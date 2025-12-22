Художник снова изобразил детей.

В Лондоне почти одновременно появились два идентичных мурала, авторство которых связывают с известным уличным артистом Бэнкси.

Как пишет BBC, один из них был замечен в районе Бейсвотер на западе столицы - на стене над гаражами на Queen's Mews. Впоследствии Бэнкси подтвердил авторство именно этой работы, опубликовав ее изображение в своем Instagram-аккаунте. Комментариев о ее смысле он не оставил.

Муралы выполнены в черно-белой гамме и изображают детей, которые лежат на спине в зимней одежде - резиновых сапогах, пальто и вязаных шапках - и смотрят вверх, указывая на небо. Почти идентичное изображение появилось возле башни Centre Point в центре Лондона.

Художник Дэниел Ллойд-Морган считает, что выбор локаций и сам сюжет является посланием Бэнкси о проблеме детской бездомности, особенно актуальной в период рождественских праздников:

"Все хорошо проводят время, но есть много детей, которые не имеют хорошего настроения на Рождество. Люди, которые проходят мимо мурала, игнорируют его. Это оживленный район. Довольно обидно, что люди не останавливаются. Они проходят мимо бездомных и не видят, как они лежат на улице".

Издание отмечает, что Centre Point имеет символическое значение в истории социальных протестов в Лондоне. Здание годами было символом жилищного кризиса, а благотворительная организация, которая помогает бездомным, даже взяла себе аналогичное название.

Напомним, ранее во Львове сразу после обстрела заметили мурал, выполненный в стиле, который напоминает Бэнкси. Впоследствии в авторстве рисунка признался украинский художник Андрей Ермоленко.

