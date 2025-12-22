Издание пишет, что переименование учреждений и географических объектов является проявлением инфантильности Трампа и будет отменено после смены власти.

Администрация президента США и его команда инициируют и одобряют показательные, но юридически сомнительные, переименования учреждений и объектов в честь Дональда Трампа. Однако автор журнала The Atlantic Элиот Коэн считает такие инициативы инфантильными решениями, неизбежно будут отменены с приходом другой власти.

Он пишет, что Совет попечителей (автор еще называет этот орган "Советом подхалимов") Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди переименовал Центр в честь Трампа.

"Тяга Трампа к лести кажется такой же ненасытной, как и запас подхалимов среди его сторонников, - неисчерпаемой" - написал он, напомнив, что Трамп также одобрил выгравировку своего имени на здании Института мира США и издал картографический указ о том, что Мексиканский залив отныне будет называться Американским заливом. А руководитель Пентагона Пит Гегсет переименовал Министерство обороны в "Министерство войны". Автор отметил, что решение было незаконным. Также Гегсет переименовал военные базы, которые когда-то были названы в честь генералов Конфедерации, использовав при этом подставных лиц.

"Все это оскорбительно и обходит волю Конгресса - слабого и трусливого. Это также является детскими проявлениями. Названия вернутся. Через 10 лет на картах будет написано "Мексиканский залив", и есть большая вероятность, что демократическая администрация снова переименует Министерство обороны и форты. Имя Трампа будет высечено из стен, как и его постыдные шутки над предшественниками в "Аллее славы президентов" в Белом доме", - говорится в статье.

Автор спрашивает, почему Трамп и его приспешники делают вещи, которые сами по себе являются "детскими и которые, как знает кто-либо с политическим чутьем, будут отменены, когда их оппоненты в конце концов вернутся к власти?". А потом объясняет это тем, что большинство руководителей администрации Трампа, начиная с самого высокого уровня, демонстрируют поведение детей:

"Причем во многих случаях - сломанных детей, которые никогда не станут по-настоящему взрослыми и не понимают, что такое взрослое поведение. Дети, особенно подростки, которые больше всего похожи на руководящий состав Трампа, редко имеют сильное чувство будущего. Это одна из причин, почему они так часто делают глупые вещи".

Он отметил, что только по настоящему взрослые люди могут осознавать, что действия в нынешнем времени могут быть отменены в будущем, что люди это не контролируют: "Наша способность влиять на мир ограничена - это чувство взрослых".

Зато подростки "часто предаются магическим фантазиям, мечтая о возможности манипулировать миром, который, как они глубоко осознают, не поддается их контролю".

"Это желание формировать свое окружение помогает объяснить фантастическую веру в силу имен. Думать, что переименование агентства в "Департамент войны" может внезапно его трансформировать, - детское. Признание беспорядочности реальности, ее неподатливости и ограниченности наших возможностей в отношении нее - это прерогатива взрослых", - написал он.

Автор также отметил, что это может быть проявлением внутренней злости:

"Трамп - мастер оскорбительных прозвищ, которые он использует не только для того, чтобы унизить своих оппонентов, но и потому, что ему нравится причинять боль. Он наслаждается мелкой жестокостью".

Он делает вывод, что злобные дети могут быть неприятными или даже страшными. Но они также являются жалкими существами. И спрогнозировал, что люди, которые не взрослеют, проведут жизнь, причиняя боль другим и себе. Но, к сожалению, некоторые из них могут "стать министрами или даже президентом Соединенных Штатов Америки".

Попытки Трампа остановить войну

Напомним, что по инициативе президента США начался мирный процесс, во время которого обсуждается так называемый "мирный план". По оценке историка Ярослава Грицака, Трамп пытается загнать Украину и Россию в "узкий коридор" для поиска компромиссов. Однако, говорит он настоящему поиску мира мешает наивность Трампа и его неготовность применять сильные решения в отношении России.

