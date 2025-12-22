Певец призвал поклонников прощать.

В сети активно обсуждают заявление украинского певца Олега Винника, который в начале полномасштабной войны вернулся в Германию, а впоследствии снова начал петь на русском.

В социальных сетях распространили фрагмент выступления 52-летнего певца в одном из немецких городов, во время которого он обратился к поклонникам с призывом прощать, хотя это и трудно делать:

"Я знаю, что тяжело, я знаю, что больно, но должны простить друг другу. Это кайфово любить друг друга. Дай Бог нам мира".

Хотя на видео не слышно, кого именно Винник планирует прощать, политтехнолог Алексей Голобуцкий уверяет, что певец говорил именно о Российской Федерации.

"Олег Винник, который последние пару лет доказывал, какой он патриот, на концерте призвал украинцев простить россиянам все преступления, а они простят украинцев (за что, не объяснил - может, за то, что мало умираем или осмеливаемся обороняться?) - потому что "кайфово любить друг друга". Ну и спел привычно уже на русском. И на немецком. Потому что рынок, потому что спрос. Что ж. В ожидании короткого перемирия на условии Путина кто-то уже на низком старте, а кто-то не ждет отмашки и уже оперативно переориентировался", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее бывший продюсер и друг Олега Винника заявил, что тот выехал из Украины на заднем сиденье автомобиля "под пледиком". Певец прокомментировал эти обвинения в недавнем интервью.

