Ранее артист часто получал лишь положительные роли.

Украинский актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик, который защищал страну на фронте, признался, что хочет сыграть роль российского захватчика.

В интервью Алине Доротюк 40-летний артист рассказал, что всегда получал в кино роли героя-любовника, который постоянно сомневается и кого-то спасает. Хотя Фединчик и благодарен за этот опыт, актер очень хотел играть плохишей - он уверен, что ему это хорошо удается:

"Я сейчас скажу то, за что меня могут, наверное, сильно захейтить... Вот сейчас я хотел бы сыграть российского оккупанта. Настоящего такого, негативного захватчика в контексте полномасштабной войны. Я бы хотел показать, какие они на самом деле, и с кем мы имеем дело. Потому что люди до сих пор не понимают. Они не знают, кто это. Они до сих пор думают, что это пришли люди, которых направили на нас по каким-то причинам, якобы мы кому-то что-то портим. Нет, сюда приходят не люди. И я бы хотел сыграть такого".

Как известно, Андрей Фединчик получил широкую узнаваемость благодаря ролям в популярных сериалах и полнометражных фильмах. Он прежде всего известен участием в проектах "Папаньки", "Клан ювелірів", "Зоя", "Райське місце" и "Крути 1918".

Видео дня

В этом же интервью он подробно рассказал о скандальном разводе с актрисой Натальей Денисенко, которая недавно заявила, что он ее очень обижал.

Вас также могут заинтересовать новости: