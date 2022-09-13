В Херсонской области Пентагон видит "тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед".

Российские войска в ходе украинского контрнаступления были вынуждены покинуть большую часть оккупированной территории Харьковской области, при этом "многие из них" ушли за границу в Россию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой представителя Пентагона.

По мнению США, украинские войска "вероятнее всего, взяли под контроль Купянск и Изюм в дополнении к небольшим селам".

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А вот сообщение о брошенной российской технике свидетельствует о "дезорганизованном командовании и управлении".

"Российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, Бахмут и остается в центре внимания, где россияне могут попытаться закрепиться. Мы по-прежнему наблюдаем интенсивное использование артиллерии и авиаударов", - сказал чиновник Минобороны США.

В Херсонской области Пентагон видит "тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед".

Как писал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге 29 августа, с тех пор защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

Впоследствии стало известно об активизации боев на Харьковщине.

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