Российские войска в ходе украинского контрнаступления были вынуждены покинуть большую часть оккупированной территории Харьковской области, при этом "многие из них" ушли за границу в Россию.
Об этом сообщает CNN со ссылкой представителя Пентагона.
По мнению США, украинские войска "вероятнее всего, взяли под контроль Купянск и Изюм в дополнении к небольшим селам".
А вот сообщение о брошенной российской технике свидетельствует о "дезорганизованном командовании и управлении".
"Российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, Бахмут и остается в центре внимания, где россияне могут попытаться закрепиться. Мы по-прежнему наблюдаем интенсивное использование артиллерии и авиаударов", - сказал чиновник Минобороны США.
В Херсонской области Пентагон видит "тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед".
Как писал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге 29 августа, с тех пор защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.
Впоследствии стало известно об активизации боев на Харьковщине.