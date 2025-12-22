Курс гривни к евро установлен на уровне 49,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько пошатнула позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,49 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,21/42,24 грн/долл., а евро - 49,58/49,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 декабря снизился на 10 копеек и составлял 42,43 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составлял 49,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,79 гривни, а евро - по курсу 48,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составлял 42,48 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,03 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 11 копеек и составлял 49,89 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,20 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: